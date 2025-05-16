منظمة (أطباء بلا حدود) تحذر من كارثة إنسانية متعمدة في قطاع غزة

أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أن الاحتلال الإسرائيلي تسبب في كارثة إنسانية متعمدة في قطاع غزة، محذرة من أن ما يجري هو تهيئة لظروف تهدف إلى القضاء على الفلسطينيين في القطاع. وأوضحت المنظمة أن غزة تحولت إلى جحيم على الأرض، مع ارتفاع بنسبة 32% في عدد المرضى الذين يعانون من سوء التغذية خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضافت أن المرافق الصحية القليلة المتبقية تعمل تحت ضغط هائل وتعاني من نقص حاد في قدرتها الاستيعابية، في ظل تعرض المراكز الطبية لهجمات متكررة رغم محدودية إمكانياتها. وأشارت إلى أن الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية تتناقص بشكل خطير، وأن فرق المنظمة لم تتلقَ أي إمدادات طبية منذ 11 أسبوعًا، ما يفاقم الأزمة الصحية.

وأبرزت المنظمة نقصًا شديدًا في مستلزمات ضرورية مثل الكمادات والقفازات المعقمة، مما يزيد من صعوبة تقديم الخدمات الطبية وسط هذا الوضع الإنساني الكارثي.