قمة بغداد تصدر بيانًا ختاميًا تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة

أصدرت قمة بغداد بيانها الختامي، الذي شدد على ضرورة وقف فوري للعدوان العسكري على قطاع غزة، مؤكدين على مركزية القضية الفلسطينية ودعمهم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني.

وجاء في البيان دعوة صريحة لوقف الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين في غزة، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف عاجل لوقف إراقة الدماء وإيقاف النزيف الإنساني.

كما أكد البيان على أهمية ضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، مع التشديد على التنسيق المشترك لفتح المعابر الحدودية لتسهيل وصول تلك المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.

وندد المشاركون في القمة بكل أشكال التهجير والنزوح القسري للفلسطينيين، مؤكدين على موقفهم الرافض لهذه الممارسات التي تهدد وجود الشعب الفلسطيني.

وجاء البيان في إطار الجهود العربية والدولية للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، ووقف التصعيد العسكري المستمر في المنطقة.