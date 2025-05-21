"أونروا": "إسرائيل" لا تستجيب لكل الضغوط الدولية لإدخال المساعدات لغزة

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، جوناثان فاولر، إن آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات تنتظر إدخالها إلى قطاع غزة.

وشدد المتحدث باسم "أونروا"، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، على أن "إسرائيل" لا تستجيب لكل الضغوط الدولية، لإدخال المساعدات بالشكل المطلوب.

وأوضح أن هناك بعض شاحنات من المساعدات في معبر كرم أبو سالم، لكنها لم تدخل إلى المخازن في القطاع.

وأكد المتحدث باسم "أونروا"، أن الإدعاء بأن فصيلًا في غزة يسيطر على المساعدات، غير صحيح.

من جهته، شدد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، على أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع لليوم الـ81 على التوالي.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 53,573 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 121,688 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.