الصحة: 82 شهيدًا و262 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 82 شهيدًا و262 مصابًا، مع استمرار تعذر وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الشوارع نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023م بلغ 53,655 شهيدًا، إضافة إلى 121,950 مصابًا بجراح متفاوتة.

كما أشارت الإحصائيات إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم بلغت 3,509 شهداء و9,909 مصابين، في تصاعد مقلق لجرائم الاحتلال بحق المدنيين العزل.

يُذكر أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتفاقم بشكل كارثي مع استمرار الحصار والقصف، مما يضاعف من معاناة السكان ويعيق عمل الطواقم الطبية والإنسانية.