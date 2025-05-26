مصدر: حماس توافق على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار الدائم في غزة

أفاد مصدر لقناة الأقصى الفضائية أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد وافقت على مقترح قدمه المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يقضي بوقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور في ظل جهود دولية وإقليمية مكثفة لوقف التصعيد في القطاع، وسط معاناة إنسانية كبيرة يعيشها السكان نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

ولم يتم حتى الآن الكشف عن تفاصيل دقيقة للمقترح أو حول الاتفاق أو الردود الرسمية من الأطراف الأخرى المعنية، فيما تترقب الأوساط المحلية والدولية تطورات الموقف في الساعات المقبلة.

وترعى مصر إلى جانب الولايات المتحدة وقطر، مفاوضات منذ أشهر في إطار الجهود الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة.