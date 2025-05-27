استشهاد الشاب أحمد جلايطة واعتداءات متصاعدة على أريحا

استشهد فجر اليوم الثلاثاء، الشاب أحمد يحيى جلايطة (20 عامًا)، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها حي العرب في مدينة أريحا.

وأفادت مصادر طبية بأن الشهيد نُقل إلى مستشفى أريحا بحالة حرجة، حيث أُعلنت وفاته رغم المحاولات الطبية لإنقاذه.

وأعلنت الفعاليات الشعبية والرسمية في أريحا الإضراب الشامل اليوم حدادًا على روح الشهيد، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على المدينة ومحيطها.

وفي سياق متصل، أقدم مستوطنون الليلة الماضية على قطع أحد خطوط الكهرباء المغذية لتجمع شلال العوجا شمال أريحا. وأوضح حسن مليحات، المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، أن المستوطنين الذين هاجموا التجمع قدموا من جهة نبع العوجا، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من مساكن المواطنين في المنطقة.

وأشار مليحات إلى أن الانتهاكات بحق سكان العوجا تصاعدت في الفترة الأخيرة، كان أبرزها إقامة بؤرة استيطانية في وسط التجمع البدوي، ما أدى إلى تقييد حركة الأهالي وتفاقم معاناتهم.

وتشهد أريحا، كغيرها من مناطق الضفة الغربية، موجة من الاعتداءات المكثفة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، في ظل غياب أي إجراءات دولية لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة.