حماس: آلية توزيع المساعدات التي ينفذها الاحتلال فخ يهدد حياة المدنيين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، أن المشاهد الصادمة لاندفاع آلاف المواطنين الفلسطينيين نحو مراكز توزيع المساعدات التي ينفذها الاحتلال، وما رافقها من إطلاق للرصاص الحي على المدنيين الجوعى، تمثل دليلاً دامغًا على فشل هذه الآلية المشبوهة التي تحوّلت إلى فخّ قاتل يعرّض أرواح الناس للخطر.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن هذه الخطة "صُمّمت خصيصًا لتهميش دور الأمم المتحدة ووكالاتها، وتهدف إلى فرض سيطرة أمنية على قطاع غزة تحت غطاء إنساني زائف"، مضيفة أن الآلية الحالية لا ترمي إلى تقديم المساعدة، بل إلى تكريس أهداف الاحتلال السياسية والعسكرية، في خرق فاضح للقانون الإنساني الدولي.

وأوضحت حماس أن ما يُسمى "مواقع التوزيع الآمن"، التي تُقام في مناطق تُصنّف على أنها "عازلة"، ليست سوى ممرات إنسانية مفخخة، يجري من خلالها إذلال المتضررين، وتحويل المساعدات إلى أداة للابتزاز والضغط، في ظل الحصار الخانق واستمرار الاحتلال في منع دخول الإغاثة عبر المعابر الرسمية.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لوقف هذا المخطط الخطير، والضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر فوراً، وتمكين إدخال المساعدات الإنسانية عبر القنوات الأممية المعتمدة، بعيداً عن التدخلات الإسرائيلية التي تستخدم الجوع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.