العجرمي للرسالة: توزيع الدقيق على المواطنين الأسبوع القادم

قال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة؛ إنّ الأمم المتحدة أبلغتهم رسميا ببدء تسليم الدقيق للمواطنين من بداية الأسبوع القادم.

وأوضح العجرمي لـ"الرسالة نت"، أن عملية التوزيع ستتسلمها الأمم المتحدة عبر الأونروا؛ وبرنامج الغذاء العالمي.

وذكر أن هذه الدورة ستكون طارئة؛ وتوزع على جميع المواطنين؛ وبعدها سيجري استئناف عمل المخابز في القطاع؛ المتعاقدة مع البرنامج.

وبيّن أن الموافقة الإسرائيلية جاءت بعد ضغوط دولية كبيرة؛ وفشل الآلية الإسرائيلية البديلة في توزيع المساعدات.

وأشار إلى ضرورة حماية المساعدات القادمة؛ وعدم تركها فريسة في يد العصابات؛ وضرورة تدخل عشائري صارم في انقاذها من يد اللصوص.