إيهود أولمرت: (إسرائيل) ترتكب جرائم حرب في غزة ولا جدوى من توسيع الحرب

قال رئيس وزراء الاحتلال (الإسرائيلي) الأسبق إيهود أولمرت إن (إسرائيل) ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة، مستنكراً دعوات بعض الوزراء (الإسرائيليين) إلى تجويع سكان غزة وإبادتهم، واصفاً إياها بأنها دعوات لجريمة حرب صريحة دون أن يعلق رئيس الوزراء (الإسرائيلي) الحالي على هذه التصريحات.

وأضاف أولمرت في تصريحات صحفية أن توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة ليس له غرض أو هدف عسكري يمكن تحقيقه، مشيراً إلى أن الجميع يدرك أن الاستمرار في هذه العملية أو توسيعها لن يحقق أي مصلحة وطنية، ولن يساهم في إنقاذ الأسرى (الإسرائيليين) المحتجزين.

وأكد أولمرت على ضرورة وقف العمليات العسكرية التي وصفها بأنها عديمة الجدوى، داعياً القيادة (الإسرائيلية) إلى التفكير بمسؤولية لتجنب المزيد من التدهور.