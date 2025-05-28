المبعوث الأمريكي: ورقة جديدة قيد الإعداد للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، سنيف ويتكوف، أن الولايات المتحدة تعمل على إعداد ورقة شروط جديدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأوضاع في غزة، معربًا عن أمله في تسليمها لاحقًا اليوم.

وأوضح ويتكوف أن الهدف من هذه الورقة هو السعي إلى حل طويل الأمد للنزاع في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن لديه شعورًا إيجابيًا بإمكانية التوصل إلى اتفاق يشمل وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في غزة.

ويأتي هذا التصريح في إطار الجهود الدولية المتواصلة لإنهاء التصعيد الحالي في قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار في المنطقة عبر آليات مستدامة لحفظ الأمن والسلام.