مجزرة جديدة.. 7 شهداء باستهداف الاحتلال منزلًا في جباليا

استُشهد سبعة أفراد من عائلة نصر، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الجمعة، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً للعائلة في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

و نقلًا عن مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلًا لعائلة "نصر" في جباليا؛ أسفر عن 7 شهداء.

والشهداء هم: أحمد إبراهيم نصر، جميلة خليل نصر، محمد إبراهيم نصر، نعمة أحمد إبراهيم نصر، أسيل محمد أحمد نصر، ميسون محمد محمد نصر، رزان محمد محمد نصر.

ويعتمد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج على سياسة استهداف المنازل المأهولة في قطاع غزة، في إطار تكتيك عسكري يهدف إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف المدنيين.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، منذ 18 مارس/ آذار الماضي، بعد تهدئة هشة سرعان ما انقلب عليها نتنياهو، واستأنف حرب الإبادة والتهجير ووقف المساعدات وإغلاق المعابر، التي بدأت قبل نحو 17 شهرًا.