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حماس تسلم ردها على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار

حماس تسلم ردها على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار
حماس تسلم ردها على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار

الرسالة نت

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها سلمت ردها إلى الوسطاء بشأن مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا شاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان.

وأوضحت الحركة أن الاتفاق يشمل إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، وتسليم ثمانية عشر جثمانًا، مقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال.

وأكدت حماس أن ردها جاء بعد إجراء مشاورات وطنية واسعة، وبما يراعي مصالح الشعب الفلسطيني ومعاناته، ويحقق أهدافه الوطنية.

 

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