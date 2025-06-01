حماس: لم نرفض مقترح ويتكوف ونتعامل بإيجابية رغم تعنت الاحتلال

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، د. باسم نعيم، أن الحركة لم ترفض مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بل توافقت معه الأسبوع الماضي على مقترح للتفاوض ووصفته بأنه "مقبول".

وقال نعيم، إن ويتكوف أبلغ الحركة بردّ الطرف الآخر في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن "الرد لم يتفق مع أي بند مما تم التفاهم عليه، ولم يُلبِّ الحد الأدنى من متطلبات شعبنا".

وأضاف أن حركة حماس تعاملت مع الموقف بـ"إيجابية ومسؤولية عالية"، مراعاةً للأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضح القيادي أن الحركة قدمت ردًا جديدًا يراعي الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها "ضمان التزام الاحتلال بهدنة مؤقتة لمدة 60 يومًا، والسماح بدخول مساعدات إنسانية كافية عبر المؤسسات الأممية، بالإضافة إلى تقديم ضمانات بأن تقود هذه المفاوضات إلى إنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة".

وانتقد نعيم آلية التعاطي مع ردود الطرفين في المفاوضات، مؤكدًا أن "اعتبار رد الاحتلال في كل مرة هو الرد الوحيد القابل للتفاوض، يخالف مبادئ النزاهة والعدالة في الوساطة، ويعكس انحيازًا واضحًا للطرف الآخر".