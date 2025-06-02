الحية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير المخابرات التركي

أجرى رئيس الوفد المفاوض ورئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، اتصالاً هاتفياً مع السيد إبراهيم كالين وزير المخابرات التركي، مساء الأحد، بحثا خلاله آخر المستجدات السياسية وتطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأطلع الحية الوزير التركي على آخر الاتصالات السياسية وموقف الحركة من العرض الأخير الذي قدمه السيد ستيف ويتكوف كإطار للتفاوض، وتأكيدها على ضرورة وقف إطلاق النار الشامل، وإدخال المساعدات، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة.

وأطلع الحية كالين على تفاصيل جرائم الابادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والمجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنين الذين حاولوا الحصول على المساعدات في رفح.

بدوره، أكد السيد كالين استمرار المساعي التركية للمساهمة في التوصل لوقف إطلاق النار الكامل، ووقف سياسة التجويع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.