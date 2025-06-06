مجزرة جديدة في جباليا: 11 شهيداً في قصف إسرائيلي أول أيام عيد الأضحى

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة دموية جديدة، صباح اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، باستهداف عدة مناطق مكتظة بالسكان في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بوصول 11 شهيداً إلى المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، بعد سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدفا مركز إيواءٍ في مدرسة الرافعي بجباليا البلد وعدة أحياء محيطة.

من بين الشهداء، 6 فلسطينيين من عائلة النجار، استشهدوا في قصف منزلي عنيف استهدف منزلهم في المنطقة. كما ارتقى 3 شهداء آخرون جراء القصف المدفعي الذي طال مدرسة الرافعي، والتي كانت تؤوي أعداداً كبيرة من النازحين.

وعُرف من شهداء مجزرة جباليا: أحمد عرابي جنيد، يونس جنيد، صالح جنيد، زهير جنيد، جمال النجار، يوسف النجار، ومعتصم عمر النجار.

وشهدت منطقة جباليا منذ صباح اليوم تصعيداً عنيفاً من قبل الاحتلال، حيث كثفت طائراته الحربية وآلياته المدفعية القصف على منازل المواطنين ومراكز الإيواء التي تضم آلاف النازحين، مما أسفر عن وقوع المزيد من الشهداء والإصابات.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان العسكري الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 إلى 54,607 شهداء، وإصابة 125,341 مدنياً، معظمهم من النساء والأطفال، في واحدة من أعنف حملات الإبادة التي تشهدها المنطقة.