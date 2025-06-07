المقاومة تستدرج قوات الاحتلال لكمين محكم في جباليا

تُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، ضمن "طوفان الأقصى"، والرد على جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع، حيث أوقعت سريا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قوة عسكرية بكمين محكم.

وأكدت "سرايا القدس"، في بيان مقتضب، اليوم السبت، اطلعت عليه "الرسالة نت"، أنها أوقعت قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في كمين محكم تخلله تفجير عبوات وقذائف جرى هندستها عكسياً أمس الجمعة في منطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا.

وفي سياق متصل، قالت إنها قصفت تجمعا لجنود وآليات الاحتلال المتوغلين بمحيط منطقة السطر الشرقي شمال شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

من جانبها قالت كتائب شهداء الأقصى، إنها قصفت بوابل من قذائف "الهاون" تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته العسكرية المتوغلة شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.