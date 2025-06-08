موريتانيون ينضمون إلى المسير من تونس تضامناً مع غزة

أعلن عدد من النشطاء الموريتانيين عن مشاركتهم في المسير التضامني المنطلق من تونس باتجاه قطاع غزة، في إطار حملة دولية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.

وأكد المشاركون الموريتانيون أن انخراطهم في هذه المبادرة يأتي تعبيراً عن وقوف الشعب الموريتاني إلى جانب القضية الفلسطينية، ورفضاً للعدوان والحصار الذي يعاني منه سكان غزة.

وأشار النشطاء إلى أن هذه المشاركة تأتي بعد فترة من الإعداد والتحضير، حيث جرت مشاورات وتنسيقات متواصلة بين عدد من الهيئات والشخصيات الداعمة لفلسطين من أجل ضمان تمثيل موريتاني فاعل في هذه المبادرة.

ومن المقرر أن يمر المسير بعدة دول عربية إفريقية، حاملاً رسالة سلام وتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومطالباً بإنهاء الحصار ورفع المعاناة عن المدنيين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الفعاليات الشعبية والرسمية التي تشهدها دول عديدة دعماً لغزة، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي واستمرار الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.