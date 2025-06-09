المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يستخدم مرتزقة وعصابات محلية لاستهداف المدنيين بغزة

أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بيانًا اليوم الاثنين، كشف فيه عن استخدام الاحتلال الإسرائيلي لمرتزقة أجانب وعصابات محلية لتنفيذ هجمات مروعة على نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين.

وأوضح المرصد أن فريقه الميداني وثّق حادثة مروعة في غربي رفح، حيث أطلق جنود الاحتلال وأفراد عصابة مسلحة النار بشكل مباشر على مدنيين تجمعوا للحصول على مساعدات غذائية، ما أدى إلى استشهاد 14 شخصًا على الأقل.

وأشار المرصد إلى استخدام جيش الاحتلال لعناصر مسلحة ترتدي زيًا عسكريًا يحمل شعار "جهاز مكافحة الإرهاب الفلسطيني"، مؤكدًا أن هذه العصابة تعمل بتوجيه مباشر من الاحتلال، وتدير عملياتها من مناطق تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

ووفقًا للمعلومات الموثقة، فقد قُتل مدني فلسطيني برصاص مرتزق أجنبي يعمل لصالح شركة أميركية مشرفة على مركز توزيع المساعدات، ما أثار مخاوف بشأن اتساع استخدام المرتزقة في الصراع.

وأكد المرصد أن هذه الانتهاكات تُعد جزءًا من سياسة شاملة تهدف إلى زعزعة استقرار البنية الاجتماعية في غزة، وتفكيك النسيج المدني في المنطقة.

ودعا المرصد السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم من هذه الانتهاكات، ومحاسبة أي جهة متورطة في التنسيق مع هذه العصابات. كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الجرائم ضد المدنيين في غزة، محذرًا من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم إبادة جماعية.

وأشار إلى أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، تتحمل المسؤولية القانونية عن أفعال هذه العصابات، وضرورة تدخل الجهات الدولية لوقف هذه السياسات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ

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