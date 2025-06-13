المرشد الإيراني: الكيان الصهيوني أشعل الحرب وسيندم على حماقته

أكد قائد الثورة الإسلامية علي الخامنئي في كلمة متلفزة وجّهها إلى الشعب الإيراني عقب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع متعددة في إيران وأسفرت عن استشهاد عدد من القادة والعلماء والمدنيين، أنّ الكيان الصهيوني "ارتكب خطأً فادحًا وحماقة ستجلب عليه الويلات"، متوعدًا بردّ قاسٍ من القوات المسلحة الإيرانية.

وفي مستهل كلمته، قدّم القائد تعازيه إلى أسر الشهداء، قائلاً: "أتقدّم بالتهنئة والعزاء باستشهاد القادة والعلماء الأعزّاء، وهو أمرٌ قاسٍ علينا جميعًا، ونأمل أن يرفع الله درجاتهم". وأضاف أن هذه الجريمة التي طالت أيضًا عددًا من المدنيين لن تمرّ دون رد، مؤكدًا أن "الشعب الإيراني لن يسكت على دماء شهدائه ولن يغضّ الطرف عن انتهاك سماء بلاده".

وشدد القائد على أن القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية في حالة تأهب، وتحظى بدعم كامل من المسؤولين والشعب، قائلًا: "لا يتوهم العدو أنه ضرب وانتهى الأمر؛ نحن لن نسمح له بأن يفلت سالمًا من هذه الجريمة الكبرى".

ولفت إلى أن المواقف السياسية داخل البلاد موحدة تجاه ضرورة التصدي للكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن "الجميع يشعر بضرورة التصرف بحزم، وإن شاء الله سيكون التصرف بحزم ولن يكون هناك أيّ تساهل".

وختم القائد كلمته بالتأكيد على أن "الحياة ستغدو مريرة لهذا العدو الخبيث، والقوات المسلحة ستوجّه له ضربات قاسية، والجمهورية الإسلامية ستتغلب على الكيان الصهيوني، بإذن الله".