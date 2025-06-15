الحرس الثوري الإيراني يعلن عن موجة جديدة من عملية "وعد الحق 3"

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأحد، إطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة على أهداف للاحتلال الإسرائيلي، ضمن عملية "وعد الحق 3"، في ردّ مباشر على ما وصفه بـ"العدوان المتجدد" من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية.

وقال بيان صادر عن الحرس الثوري إن "القوات الجوفضائية أطلقت موجة جديدة ومكثفة من الصواريخ والطائرات المسيرة، استهدفت منشآت عسكرية حيوية في الكيان الصهيوني، من بينها منشآت لإنتاج وقود المقاتلات ومراكز لتزويد الطاقة"، مؤكدًا أن "العمليات ستستمر بشكل أشد وأوسع إذا استمرت الاعتداءات الصهيونية".

ولم يذكر البيان تفاصيل دقيقة حول حجم الخسائر أو المواقع المستهدفة، مشيرًا إلى أن مزيدًا من المعلومات سيُعلن لاحقًا.

من جانبها، كشفت وكالة أنباء فارس، أن إيران استخدمت صواريخ عماد وقادر وخيبر في هجوم على "حيفا وتل أبيب"، ضمن الموجة الجديدة من القصف.