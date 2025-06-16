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^200 مثال: غزة العزة

موريتانيا.. مظاهرات منددة بالعدوان "الإسرائيلي" على إيران وغزة

الرسالة نت - وكالات

تظاهر مئات الموريتانيين، مساء الأحد، أمام مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة نواكشوط، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على إيران وقطاع غزة، والمدعوم من الولايات المتحدة.

وأفادت مصادر محلية أن المظاهرات استمرت حتى وقت متأخر من الليل، ورفع المشاركون شعارات داعمة لغزة، ومنددة بالتصعيد الإسرائيلي ضد إيران.

وحمل المتظاهرون الولايات المتحدة مسؤولية استمرار العدوان في غزة والضربات الإسرائيلية ضد إيران، مطالبين بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وجاءت المظاهرة بدعوة من "المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة"، وهي منظمة غير حكومية تنشط في دعم القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع.

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