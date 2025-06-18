الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في خيام النازحين بمواصي خانيونس

ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مجزرة جديدة بحق المدنيين النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 8 مواطنين على الأقل، وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة.

وأوضحت مصادر طبية، أن الطيران الحربي استهدف بشكل مباشر خيامًا تؤوي نازحين في منطقتي العطار والمواصي، ما أدى إلى سقوط الشهداء، بينهم 3 من عائلة رصرص في الاستهداف الأول، مما أدى الاستهداف الثاني، إلى استشهاد 5 نازحين آخرين.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة مجازر متواصلة يرتكبها الاحتلال بحق سكان قطاع غزة، رغم المزاعم بتوفير "مناطق آمنة"، والتي تبيّن يومًا بعد يوم أنها مجرد واجهات دعائية للتغطية على جرائم الحرب.