المقاومة الفلسطينية تصعد ضرباتها ضد مواقع الاحتلال في غلاف غزة

أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن قصف مقر قيادة وسيطرة الاحتلال في كيبوتس "ناحل عوز" برشقة صاروخية من عيار "107" ملم مساء اليوم، مؤكدة أن العملية تأتي ردًا على جرائم الاحتلال المستمرة في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف تجمع لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة في محيط شارع 5 شمال مدينة خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار "60" ملم، ما أسفر عن حالة من الإرباك في صفوف القوات الإسرائيلية.

بالتزامن مع ذلك، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة "نيريم" بمحيط غلاف غزة، حيث أفادت مصادر عبرية عن حالة استنفار أمني وفتح الملاجئ خوفًا من سقوط مزيد من الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

تواصل المقاومة تصعيد عملياتها، مؤكدةً أنها ستظل في حالة تأهب للرد على العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.