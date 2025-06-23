مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ626

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومها الـ626 على التوالي، وسط تصاعد المجازر والانتهاكات التي تطال المدنيين، وتفاقم معاناة العائلات المحاصرة.

شهداء ومجازر متواصلة

أفادت مصادر طبية باستشهاد 47 مدنيًا، بينهم 16 من طالبي المساعدات، إلى جانب عشرات الإصابات منذ فجر أمس. استهدفت قوات الاحتلال عدة مناطق متفرقة في القطاع، بما في ذلك خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس وشارع صلاح الدين وسط القطاع.

قصف مراكز التجمعات المدنية

استهدفت طائرات الاحتلال تجمعات مدنيين ينتظرون المساعدات في منطقة النصيرات، ما أدى لسقوط شهداء وإصابات، بينما استهدف قصف مدفعي مناطق في جباليا البلد شمال القطاع، تزامنًا مع غارات جوية على شرقي مدينة غزة.

مجزرة بحق عائلة "أبو النادي"

ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بقصف منزل مأهول في شارع أحمد ياسين شمال غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 أفراد من عائلة "أبو النادي"، بينهم أطفال ونساء، وإصابة 16 آخرين، مع وجود مفقودين تحت الأنقاض.

غارات واسعة النطاق

شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق متعددة، منها مدينة حمد السكنية ومنطقة السطر الغربي في خان يونس، وحي التفاح شرقي غزة، إلى جانب استهداف بيت لاهيا وجباليا البلد شمال القطاع.

استهداف منازل ومرافق حيوية

قصفت مدفعية الاحتلال عددًا من المنازل في جباليا شمال القطاع، وألقت طائرات مسيرة قنابل على تجمعات مدنية، ما تسبب في وقوع إصابات بين المواطنين.

تصاعد المعاناة

تتفاقم أوضاع السكان المدنيين في ظل استمرار العدوان، وسط صمت دولي وعربي، مع انعدام الممرات الآمنة وغياب المساعدات الإنسانية الفاعلة.