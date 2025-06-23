إعلام عبري: الاحتلال يخشى حرب استنزاف طويلة مع إيران

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القيادة الإسرائيلية أبدت تخوفها من تحول المواجهة مع إيران إلى حرب استنزاف قد تشمل هجمات صاروخية إيرانية تستمر لشهور.

وأوضحت الإذاعة، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن الاحتلال معني بإنهاء تبادل الضربات مع إيران بأسرع وقت ممكن لتجنب تأثيرات طويلة الأمد.

وأضافت الإذاعة أن الاحتلال يعتزم تكثيف هجماته على أهداف إيرانية في الأيام المقبلة، في محاولة لفرض معادلة تهدئة تقوم على مبدأ "الهدوء مقابل الهدوء".

يُذكر أن التوتر بين الاحتلال وإيران تصاعد بشكل حاد في الأيام الأخيرة، مع تبادل الضربات والهجمات التي استهدفت مواقع حساسة على الجانبين.