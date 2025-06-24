"حماس" تطالب بوقف حرب الإبادة بغزة وفرض إدخال المساعدات بعيدًا عن تحكم الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن المجازر اليومية حول نقاط التحكّم الأمريكي الإسرائيلي بالمساعدات الإنسانية في قطاع غزة؛ لا تزال متواصلة، وتُجسِّد جريمة من أبشع الجرائم التي عرفها العصر الحديث، باستدراج الأبرياء المجوّعين إلى كمائن للقتل والموت، قبل فتح النار عليهم.

وأضافت "حماس"، في تصريح صحفي وصل"الرسالة نت"، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 50 من الأبرياء المجوّعين قَتَلَهم جيش الاحتلال الفاشي صباح اليوم، أثناء وقوفهم على أمل الحصول على ما يسدّ رمق أطفالهم، يُضافون إلى قُرابة 500 شهيد ارتقوا على أبواب كمائن الموت الإجرامية جنوب ووسط قطاع غزة.

وأوضحت أنه من غير المقبول الاستمرار في حالة الصمت عن هذه الجريمة البشعة التي تُرتَكب أمام سمع وبصر العالم، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها مسؤولية كبرى بوقفها، وتفعيل آليات محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية.

كما طالبت "حماس"، بتحرّك أممي وعربي وإسلامي شامل، والضغط لوقف حرب الإبادة المستمرة على شعبنا في غزة، وفرض إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وفق الآليات الأممية المعتمدة، وبعيداً عن التحكم الإجرامي للاحتلال.