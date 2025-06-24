مقتل 3 جنود وإصابات بينها حرجة بكمين مركب جنوبي قطاع غزة

أكدت مصادر عبرية مقتل 3 جنود إسرائيليين على الأقل وإصابة آخرين بعضهم بجروح حرجة بكمين مركب للمقاومة جنوبي قطاع غزة.

وقالت المصادر العبرية إن جنود الجيش تعرضوا لحدث "مركب وصعب" في قطاع غزة.

في السياق أفاد مراسل "صفا" بهبوط طائرات إجلاء مروحية للاحتلال في خانيونس لإجلاء جنود لمستشفيات داخل الكيان.

وأشار إلى أن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات جوية في مناطق معن والشيخ ناصر وجورة اللوت بمدينة خانيونس.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف مدفعية ودخانية وأطلق طيران الاحتلال المروحي نيرانه في محيط تلك المناطق.