القسام تنفذ كمينا مركبا وتستهدف دبابة للاحتلال بخانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس)، مساء الثلاثاء، عن تنفيذ كمين مركب استهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، على قناتها عبر "تلغرام"، إن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ كمين مركب استهدف قوة للاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "الياسين 105" وقذيفة "RBG" وأوقعوا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وأوضحت القسام أن مقاتليها استهدفوا المبنى بالأسلحة الرشاشة في منطقة "الترخيص القديم" جنوبي خانيونس.

وأكدت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة للاحتلال من نوع "ميركفاه" بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" في منطقة "الترخيص القديم" جنوبي خانيونس.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، تواصل فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام التصدي للاحتلال بالوسائل كافة موقعة فيه القتلى والجرحى.