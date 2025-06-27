استُهدفوا مرتين.. 9 شهداء في مجزرة جديدة قرب مدرسة شعبان الريس شرق غزة

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، مجزرة جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة، راح ضحيتها 9 شهداء وما لا يقل عن 10 إصابات في حي التفاح شرق مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال عائلات "سعد"، "النباهين" و "سالم"، قرب مدرسة شعبان الريس بحي التفاح، ثم أعادت استهداف المكان مرة أخري بعد تجمع المواطنين لإسعاف المصابين.

وعُرف من الشهداء: علاء حسن سعد، علي حسن سعد، أحمد حسن سعد، خليل ابراهيم هنية، محمد فايز هنية، أحمد جمال سالم، بلال سلمان أبو بكر، محمد النباهين.

وتواصل "إسرائيل" ارتكاب مجازر وجرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، بالتزامن مع منع دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء لليوم الـ630 على التوالي.

وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى 56 ألفاً و259 شهيداً، و132 ألفاً و458 إصابةً بجروح متفاوتة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.