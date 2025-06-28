مذبحة جديدة.. 6 شهداء في قصف خيمة نازحين بمواصي خانيونس

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، مذبحة جديدة في خانيونس جنوبي قطاع غزة، إثر قصف الطيران المروحي الإسرائيلي خيمة بمنطقة مواصي خان يونس.

وبينت مصادر محلية ارتقاء 6 شهداء على الأقل، وعدد آخر من المصابين في قصف خيمة تؤوي نازحين من عائلة أبو طعيمة في شارع شاليه القلعة.

وعرف من بين الشهداء؛ إيمان جلال أبو طعيمة، لجين أحمد نبيل أبو طعيمة، ⁠ساجد أحمد نبيل أبو طعيمة، آدم أحمد نبيل أبو طعيمة، أحمد نبيل محمد أبو طعيمة، تالا سامي حسين النجار.

ومساء الجمعة، استشهد 24 مواطنا -على الأقل- وأصيب وفُقد العشرات، في مجزرتين داميتين ارتكبهما طيران الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة غزة.

كما قصفت طائرة حربية إسرائيلية تجمعا كبيرا للخيام بمحيط مدرسة العائلة المقدسة بحي الرمال غربي مدينة غزة، ما أدى لفقدان أعداد كبيرة من النازحين تحت الرمال.

وأشار إلى أن القصف أحدث حفرة عميقة بقطر 20 مترا، وأن أكثر من 15 خيمة للنازحين طُمرت، وعائلات كاملة دفنت تحت الرمال.

وتواصل "إسرائيل"، لليوم الـ 631 على التوالي، شن حرب الإبادة الجماعية وارتكاب المجازر وجرائم الحرب المروعة ضد المدنيين والمجوّعين في قطاع غزة، بالتوازي مع الحصار المطبق واستخدام التجويع كأحد أسلحة الحرب الإسرائيلية الشاملة على القطاع.

وذكرت مصادر طبية أن إجمالي شهداء الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر الجمعة بلغ 97 شهيداً، بينهم 51 شهيدا في مدينة غزة، و24 شهيدا جنوب القطاع، و15 شهيدا وسط القطاع، و7 شهداء شمال القطاع.