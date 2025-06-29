مقال: دراما القضاء والأمن: محاكمة نتنياهو.. هل تُؤجَّل بتوقيع يمني؟

في مشهد غير مسبوق يخلط السياسة بالقضاء بالأمن، تحوّلت قاعة المحكمة المركزية في كيان الاحتلال إلى مسرح درامي، بعد أن طلب بنيامين نتنياهو تأجيل جلسات محاكمته بذريعة “تطورات إقليمية خطيرة”. لكن المفاجأة كانت في نوعية الحضور: رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ضباط من الموساد، وممثلون عن مجلس الأمن القومي، جميعهم اصطفّوا خلف نتنياهو لتسويق الرواية الأمنية.

الغريب أن تلك “التطورات السرية” لا علاقة لها بإيران التي هدأت، ولا بجنوب لبنان الذي دخل مرحلة استنزاف مؤقت. فمن الجبهة الفاعلة إذن؟

الأنظار تتجه نحو الجنوب، حيث لا يزال الحوثيون يفرضون واقعًا عسكريًا خانقًا على الاحتلال في البحر الأحمر، رغم هدوء الساحات الأخرى. وكأن الحوثيين، وحدهم، يواصلون خوض معركة “الضغط بالصواريخ”، والحصار من بوابة باب المندب حتى إيلات.

أمام هذا المشهد، لم يجد القضاة بدًّا من الامتثال لتقارير الأمن، وقرروا إلغاء الجلسات لهذا الأسبوع. وهكذا يواصل نتنياهو هوايته المفضلة: الهروب إلى الأمام، محتميًا بدرع “الأمن القومي”،

لكن السؤال يبقى:

إلى متى تظل محاكمته أسيرة الجبهات؟

وهل تُكتب هذه المرة بتوقيع يمني عند مضيق باب المندب؟