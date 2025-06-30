حماس: القصف الصهيوني على غزة جرائم حرب وتطهير عرقي ممنهج

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، بيانًا صحفيًا أدانت فيه التصعيد الكبير في القصف الوحشي الذي تنفذه قوات الاحتلال الصهيوني على كافة مناطق قطاع غزة، وخاصة مدينة غزة، التي تتعرض لغارات جوية مكثفة تستهدف المدنيين في الأحياء السكنية شرقًا وغربًا.

وأشارت الحركة إلى مجزرة مروعة نفذتها طائرات الاحتلال بقصفها تجمعًا للمواطنين الأبرياء في استراحة على شاطئ بحر غزة، المكتظ بالنازحين الفارين من القصف، مما أسفر عن استشهاد العشرات. كما استهدفت الغارات مستودعات توزيع المساعدات الشحيحة، وخيام النازحين، وتجمعات المواطنين حول مراكز توزيع الطعام، بالإضافة إلى تدمير المربعات والأحياء السكنية في المدينة.

وأكدت "حماس" أن هذه الهجمات الوحشية تمثل جرائم حرب موصوفة وعمليات تطهير عرقي ممنهجة، محملة حكومة الاحتلال الفاشية مسؤولية تصعيد المجازر بحق المدنيين العزل.

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لِلَجم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي وصفته بـ"مجرم الحرب"، مؤكدة أن جرائمه تمثل تهديدًا للمنطقة بأسرها. كما جددت نداءها إلى الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للقيام بخطوات جادة وفاعلة لوقف العدوان وإسناد الشعب الفلسطيني في صموده.