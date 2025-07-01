الأونروا: 82% من مناطق غزة تخضع لأوامر إخلاء "إسرائيلية"

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الثلاثاء، إن 82% من مناطق قطاع غزة تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية، وإن الفلسطينيين لا يجدون مكانا يلجؤون إليه مع استمرار تدمير المنشآت ومراكز الإيواء.

وأوضحت الوكالة الأممية بمنشور على منصة "إكس" أن جيش الاحتلال قصف صباح أمس الاثنين مدرسة كانت مأوى لنازحين بمدينة غزة.

وذكرت أن قصف الاحتلال ألحق أضرارا كبيرة في مركز الإيواء، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وشن جيش الاحتلال أمس، غارات على 4 مدارس كانت تستخدم لإيواء نازحين 3 منها متجاورة في حي الزيتون، والرابعة في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وشددت الأونروا على أن "المنشآت الإنسانية ليست هدفا"، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتعمد سلطات الاحتلال استهداف مدارس ومنشآت تؤوي نازحين، وترتكب عشرات المجازر بقصفها وهي مأهولة على رؤوس النازحين.