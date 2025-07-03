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6 شهداء وأكثر من 100 إصابة في قصف استهدف منتظري المساعدات غرب مدينة غزة

6 شهداء وأكثر من 100 إصابة في قصف استهدف منتظري المساعدات غرب مدينة غزة
6 شهداء وأكثر من 100 إصابة في قصف استهدف منتظري المساعدات غرب مدينة غزة

الرسالة نت

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مجزرة جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة، بعدما استهدف تجمعًا لمنتظري المساعدات شرق دوار النابلسي غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة "صفا" باستشهاد 6 مواطنين على الأقل، وإصابة أكثر من 100 آخرين، جراء القصف المباشر الذي نفذته قوات الاحتلال على المدنيين الذين كانوا بانتظار وصول المساعدات الإنسانية.

وتأتي هذه المجزرة ضمن سلسلة اعتداءات ممنهجة تستهدف الفلسطينيين في مناطق توزيع الإغاثة، في ظل الحصار المشدد ونقص الغذاء والدواء، فيما تواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني جهودها لنقل الجرحى وسط ظروف بالغة الصعوبة وخطورة القصف المتواصل.

 

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