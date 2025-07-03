حماس تنعى ثلاثة من محرري (وفاء الأحرار) وتتوعد بمواصلة المقاومة

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، ثلاثة من محرري صفقة (وفاء الأحرار) الذين استشهدوا جراء جريمة اغتيال صهيونية مباشرة استهدفتهم في قطاع غزة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي إن الشهداء هم: مهدي شاور، وأيمن أبو داوود، وبسام أبو سنينة، الذين أُفرج عنهم في صفقة (وفاء الأحرار) عام 2011، وأُبعدوا قسرًا إلى قطاع غزة.

وأكدت حماس أن اغتيالهم يأتي في إطار محاولات الاحتلال البائسة لتصفية الرموز الوطنية وكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بخيار المقاومة.

وشددت على أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، بل ستكون وقودًا لاستمرار مسيرة المقاومة حتى نيل الحرية ودحر الاحتلال، مهما كلف ذلك من تضحيات.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وكافة أحرار العالم بكسر صمتهم، والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه ومحاسبته على جرائمه المستمرة.