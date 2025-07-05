حماس: مجازر الاحتلال في غزة إمعان في حرب الإبادة ونطالب بتحرك فاعل لوقفها

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن المجازر اليومية المستمرة في كافة مناطق قطاع غزة، والتي أسفرت منذ فجر اليوم عن ارتقاء عشرات الشهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على الأحياء السكنية، وخيام النازحين، ومراكز الإيواء، ونقاط انتظار المساعدات، تُعدّ إمعانًا في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال برئاسة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو.

ودعت الحركة، في تصريح صحفي صدر اليوم السبت، الدول العربية والإسلامية، والأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى مغادرة مربع الإدانة والانتقال إلى خطوات عملية وفاعلة لوقف الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإرهابي منذ 21 شهرًا، وتشمل المجازر، والتجويع، والتدمير الشامل لمقومات الحياة في القطاع المحاصر.

وشددت "حماس" على أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة يرقى إلى مستوى التواطؤ، ويمنح الاحتلال مزيدًا من الغطاء السياسي للاستمرار في عدوانه.