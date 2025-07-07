"حماس" ترحب ببيان قمة بريكس الذي يدعو إلى عدم الاستمرار في تجاهل إبادة غزة

رحبّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بما جاء في البيان الختامي لقمة (بريكس) المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ودعوته لوقف إطلاق النار في غزة وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإدانته لانتهاكات القانون الإنساني الدولي واستخدام التجويع وسيلة للحرب.

ودعت الحركة في بيان لها، مساء الثلاثاء، دول مجموعة بريكس، وكل دول العالم، لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإرهابي، للامتثال للقانون الدولي، ووقف العدوان وحرب الإبادة التي تشنها على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، ورفع الحصار الإجرامي المفروض على مليونين وربع المليون إنسان.

وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو، لولا دا سيلفا، إلى عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة.

وقال لولا، في كلمته الافتتاحية خلال قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو، "لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع كسلاح حرب"، وفق تعبيره.