شهيد جديد من عناصر "الدفاع المدني" جنوب قطاع غزة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الأحد، استشهاد أحد ضباطها، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت تجمعات للنازحين في منطقة عبسان شرق محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال "الدفاع المدني" في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت"، إن الملازم أحمد إسماعيل البريم، استشهد خلال تأديته لواجبه الإنساني في إنقاذ وإغاثة المدنيين، ليكون بذلك أحد ضحايا المجازر المتواصلة التي تطال الطواقم الميدانية.

وأشار البيان إلى أن عدد شهداء الدفاع المدني ارتفع منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 131 شهيدًا، بينهم ضباط، ومسعفون، وأفراد شاركوا في المهام الإنسانية في أكثر المناطق استهدافًا وخطورة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 646 على التوالي، واستهداف المواطنين العطاشى والمجوعين الباحثين عن رشفة ماء أو حفنة من طحين، في ظل حصار مشدد ومتواصل منذ أكثر من 4 شهور.