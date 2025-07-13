عائلة بني عيسى: الأمن الأردني اعتدي على ابننا وأفقده بصره لدعمه غزة

أكدت عائلة المعتقل لدى الأمن الأردني حمزة بني عيسى أن قوات الأمن اعتدت على نجلها مما أدى لفقدانه البصر في عينه اليسرى بعد توقيفه على خلفية نشاط سلمي لدعم غزة، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وقالت أروى التل والدة المعتقل حمزة في بيان تلته للرأي العام: "في سابقة خطيرها لم يشهدها الأردن قامت الأجهزة الأمنية باعتقال ابني حمزة على خلفية نشاط سلمي لدعم غزة".

وأضافت "لم تكتف بذلك بل اعتدت عليه وتم ضربه على عينه اليسرى أثناء التوقيف في مركز أمن إربد الشرقي فانفجرت مقلة العين مما أدى لانفصال شبكية العين وفقدانه البصر فيها كليا".

وأشارت إلى أن الظلم لم يتوقف عند ذلك الحد بل تم اتهامه مقاومة الأمن بالامتناع عن التفتيش بالتعري، متساءلة "بالله عليكم كيف يمكن أن يقاوم من كان مكبل اليدين؟".

وأردفت والدة حمزة "زيادة في الظلم قرر المدعي العام في مديرية شرطة محافظة إربد منع محاكمة المتهمين بضرب حمزة وفقدانه البصر لعدم قيام الدليل".

وأوضحت أن "حمزة موقوف حتى اليوم في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء بسبب منشورات دعم غزة".

وتابع البيان "نحن أهالي حمزة نضع هذه القضية الإنسانية أمام الرأي العام ونطالب الجميع برفع الصوت عاليا للمطالبة بالإفراج الفوري عنه ومحاسبة كل من ارتكب الجريمة بحقه".