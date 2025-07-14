حشد: تعهدات الاحتلال واهية ونطالب بتحالف دولي لوقف الإبادة في غزة

أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، أن تعهدات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة بشأن تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، والتي نقلها الناطق باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، لا تزال "مجرد وعود" لم تُترجم على أرض الواقع، ولا تُعفي إسرائيل من مسؤولياتها القانونية كقوة احتلال حربي.

وطالبت "حشد" في بيان رسمي بتشكيل تحالف دولي إنساني للتدخل الجبري من أجل وقف الإبادة الجماعية والعدوان المستمر على قطاع غزة، وضمان فتح ممرات إنسانية آمنة لتدفق المساعدات والمستلزمات الطبية والوقود، بما يمنع الانهيار الكامل للمنظومة الصحية والإنسانية في القطاع، ويكفل استمرار الخدمات بعيدًا عن الابتزاز السياسي.

كما دعت الهيئة المجتمع الدولي والدول الثالثة إلى وقف الآلية الإجرامية للمساعدات الأمريكية-الإسرائيلية، وفتح تحقيق دولي في تورط شركات ومؤسسات أمريكية في قتل المدنيين المجوعين، وتسهيل أو دعم خطط التهجير القسري.

وختمت "حشد" بيانها بدعوة أحرار العالم إلى مواصلة التحركات الشعبية والإعلامية والحقوقية للضغط على حكوماتهم من أجل الوفاء بواجباتها الأخلاقية والقانونية، وفرض العقوبات على الاحتلال، ودعم جهود ملاحقته أمام القضاء الدولي.