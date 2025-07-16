الجهاد الإسلامي تدين العدوان الإسرائيلي على دمشق وتؤكد دعمها لوحدة سوريا

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات، العدوان الصهيوني الغاشم الذي استهدف العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، أن هذا العدوان يعكس من جديد طبيعة الكيان الصهيوني العدوانية، ويُظهر أنه لا يفهم إلا لغة القوة، في سياق سعيه المحموم لتوسيع رقعة احتلاله وتفتيت دول المنطقة عبر القوة والمجازر والإرهاب.

وشددت الجهاد الإسلامي على أحقية الشعب السوري وواجبه في الدفاع عن أرضه وسيادته بكل الوسائل المتاحة، معتبرة أن الطريق إلى ذلك يمرّ عبر وحدة سوريا أرضاً وشعباً وحكومة، في مواجهة المخططات الصهيونية التي تستهدف الجميع.