مجلس عشائر سيناء يطالب بفتح معبر رفح فورًا

أصدر مجلس عشائر سيناء بيانًا شديد اللهجة، عبّر فيه عن استنكاره الحاد لحصار قطاع غزة والمجاعة التي تهدد حياة مئات الآلاف من سكانه، مؤكدًا رفضه للصمت العربي والدولي إزاء ما وصفه بـ"جريمة بشعة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".

ودعا المجلس، في بيانه، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى فتح معبر رفح البري فورًا دون أي تأخير، مطالبًا برفض الابتزاز السياسي والعسكري في ملف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأعلن المجلس عن جاهزيته الكاملة للمشاركة في تأمين قوافل الإغاثة الغذائية والطبية، مؤكدًا أن عشائر سيناء لن تقف موقف المتفرج بينما "يموت جيرانهم وأشقاؤهم خلف الأسلاك".

كما وجّه المجلس نداءً إلى كل قبائل سيناء وأحرار مصر للتعبير عن غضبهم الشعبي، والدعوة لتحركات سلمية منظمة تضامنًا مع غزة، داعيًا لاستخدام هاشتاغات: #افتحوا_معبر_رفح

#أنقذوا_أطفال_غزة

#غزة_تموت_جوعا

وختم البيان بالتأكيد على أن "غزة أمانة في أعناقنا، ولن نرضى أن تُجوع وتُباد ونحن على حدودها"، في موقف يعبّر عن عمق الارتباط الشعبي والوجداني بين أهالي سيناء وسكان قطاع غزة.