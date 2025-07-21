"سفينة "حنظلة" تصل المياه الدولية في طريقها لغزة

وصلت سفينة حنظلة لكسر الحصار عن غزة المياه الدولية، بعد إبحارها أمس الأحد من ميناء غاليبولي الإيطالي باتجاه غزة، بعد توقف مؤقت بسبب مشكلات تقنية تم حلها

وغادرت سفينة "حنظلة" التي تحمل 21 ناشطا ميناء غاليبولي، مصحوبة بأغانٍ وهتافات من المؤيدين الفلسطينيين وقد رافقها بعض الداعمين لفلسطين على متن قوارب صغيرة.

وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، إن سفينة "حنظلة" تعرضت لمحاولات تخريب خطيرة قبيل إبحارها من ميناء غاليبولي الإيطالي.

وأشارت إلى اكتشاف حبل ملفوف بإحكام حول مروحة محرك سفينة "حنظلة" قبيل إبحارها من ميناء غاليبولي الإيطالي.

كما تم العثور على مادة كيميائية حارقة داخل حاوية ماء على متن سفينة حنظلة مما تسبب في إصابات بين طاقم السفينة.

ودعت اللجنة الدولية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات والمطالبة بتوفير ممر آمن لسفينة "حنظلة" وضمان عدم تكرار القرصنة الإسرائيلية.

وكانت السفينة "حنظلة" قد أبحرت في 13 يوليو/ تموز الجاري من ميناء سيراكوزا الإيطالي، قبل أن ترسو في ميناء غاليبولي يوم 15 يوليو، لتجاوز بعض المشكلات التقنية.

وفي 2 مايو/أيار 2025، تعرضت سفينة "الضمير" لكسر الحصار عن غزة، لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.

وفي 9 يونيو/حزيران الماضي هاجم جيش الاحتلال، سفينة "مادلين" في المياه الدولية، أثناء توجهها إلى قطاع غزة المحاصر واعتقل 12 ناشطا دوليا كانوا على متنها، قبل ترحيلهم قسراً واحتجازهم بظروف غير إنسانية