"الصحة" تعلن توقف 6 من مرافقها بغزة بسبب نفاد الوقود

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن توقف خدمات 6 من مرافقها الصحية في القطاع نتيجة نفاد مخزون الوقود اللازم لتشغيلها.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب: "بعد تحذيرات متكررة، نعلن عن توقف الخدمات في المرافق الصحية التالية: (مستشفى الخدمة العامة، ومحطة الأكسجين المركزية، وعيادة السلام، وعيادة الشاطئ، ومركز الجلاء الطبي، ومركز حيدر عبد الشافي الطبي).

وأوضحت أن هذا التوقف نتج عن إصرار الاحتلال الإسرائيلي على منع منظمة الصحة العالمية من إيصال الوقود لمستشفيات غزة والشمال.

وحذرت من أن باقي المستشفيات ستتوقف خلال 48 ساعة فقط، ما لم يُستأنف دخول الوقود.

وشددت الوزارة أن الاحتلال يستهدف ما تبقى من المنظومة الصحية من خلال إصراره على وقف ومنع تزويد المستشفيات بالوقود والإمدادات الطبية.