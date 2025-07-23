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^200 مثال: غزة العزة

7 شهداء بينهم جنين عقب قصف شقة سكنية غرب مدينة غزة

الرسالة نت - غزة

استشهد سبعة مواطنين، بينهم جنين، فجر اليوم، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية في حي تل الهوا غرب مدينة غزة، بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون.

وأفادت مصادر طبية، أن الشهداء ينتمون لعائلة الشاعر، وقد تم انتشال جثامينهم من تحت الركام، ونقلهم إلى مستشفى الشفاء ومستشفى القدس، موضحة أن من بين الشهداء جنين خرج من رحم والدته التي استُشهدت نتيجة الاستهداف، في مشهد مأساوي يعكس حجم الجرائم المرتكبة بحق المدنيين العزل.

كما انتسلت طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية إصابات بعضها بحالة خطرة، من بين الركان في ظل إمكانيات محدودة وقيود مفروضة من الاحتلال على إدخال المعدات والمساعدات.

 

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