غوتيريش: الجوع يطرق كل باب في غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إن الدول الأعضاء لا تفي بالتزاماتها الدولية دون محاسبة، مضيفا أن "الجوع يطرق كل باب في قطاع غزة".

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الحل السلمي للنزاعات، والتي ترأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار.

وأشار غوتيريش إلى أن موضوع جلسة اليوم يُسلّط الضوء على الصلة الواضحة بين السلام الدولي والتعددية.

وأشار غوتيريش إلى أن الفشل في الوفاء بالالتزامات الدولية يتزامن مع فترة من الانقسامات والصراعات الجيوسياسية المتزايدة، وقال إن ثمن ذلك باهظ للغاية، يقاس بالأرواح البشرية والمجتمعات المدمرة والمستقبل الضائع.

وأضاف "لمشاهدة ذلك، يكفي أن ننظر إلى الوضع الرهيب في غزة".

وتابع: "سوء التغذية في غزة وصل إلى ذروته، والجوع يطرق كل باب في غزة، والآن نشاهد أن منظومة المساعدات، التي بنيت على المبادئ الإنسانية، تلفظ أنفاسها الأخيرة".

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع إغلاق "إسرائيل" الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.