"القسام" يستهدف ناقلة جند "إسرائيلية" شمال خانيونس

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس اليوم الجمعة، عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية، شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت "كتائب القسام" في بلاغ على قناتها في منصة تلغرام، باستهداف ناقلة جند من نوع "نمر" يعتليها أحد جنود الاحتلال، بقذيفة "الياسين 105"، بالقرب من مفترق شارع 5 بمنطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس.

وفي السياق، نشرت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد تفجير حقل ألغام بواسطة عبوات شديدة الانفجار في آليات الاحتلال المتوغلة شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، دفاعًا عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، وردًا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين، مُلحقة الخسائر في صفوف جنود الاحتلال وآلياته.