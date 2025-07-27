منتدى الإعلاميين يثمن جهود الصحفيين ويدعو لتكثيف التغطية وكشف التضليل

ثمّن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الجهود المخلصة التي تبذلها وسائل الإعلام والصحفيون الأحرار محليًا ودوليًا في تسليط الضوء على المجاعة الكارثية في قطاع غزة، داعيًا إلى مواصلة التغطية الجادة والموضوعية لمواجهة محاولات التعمية والتضليل.

وقال المنتدى في بيان صحفي: "إن أبناء شعبنا في غزة يعيشون تحت حصار خانق واستهداف ممنهج يهدف إلى كسر إرادتهم، وإن ما يتم إدخاله من شاحنات مساعدات لا يلبّي الحد الأدنى من احتياجات أكثر من مليوني مواطن، ما يجعل المجاعة لا تزال قائمة ومستمرة".

وأكد المنتدى أن الإعلام الحر هو أحد أعمدة الصمود الفلسطيني، ويمثل صوتًا إنسانيًا لا غنى عنه في معركة الوعي وكشف الجرائم الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا منتدى الإعلاميين إلى تكثيف التغطية الإعلامية من قبل جميع المؤسسات المحلية والعربية والدولية، بما يساهم في تحريك الضمير العالمي، ودفع المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه غزة.