الإعلامي الحكومي: 36 شاحنة فقط دخلت غزة السبت

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تكريس سياسة ممنهجة لهندسة الفوضى والتجويع، وذلك في ظل استمرار عرقلة دخول المساعدات الإنسانية وحرمان السكان من أبسط حقوقهم الأساسية.

وقال المكتب في بيان صحفي السبت، إن ما دخل إلى قطاع غزة خلال اليوم لا يتعدى 36 شاحنة مساعدات إنسانية، تعرضت غالبيتها للنهب والسرقة نتيجة الفوضى الأمنية التي يزرعها الاحتلال بشكل متعمّد، في إطار سياسة ممنهجة لإفشال جهود الإغاثة ومنع المساعدات من الوصول إلى مستحقيها.

وأكد المكتب أن الاحتياجات الفعلية اليومية للقطاع لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود، لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة في القطاعات الصحية والخدماتية والغذائية، خاصة في ظل الانهيار الشامل للبنية التحتية الناجم عن حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان القطاع.

وأدان المكتب استمرار ما وصفها بـ"جريمة التجويع الممنهجة"، محملاً الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية، نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وعلى رأسها حليب الأطفال والمواد الأساسية.

ودعا المكتب إلى فتح المعابر بشكل فوري، وإدخال المساعدات بكميات كافية، وضمان وصولها الآمن إلى السكان المحاصرين، في ظل استمرار المجاعة وانتشار الأمراض ونفاد المواد الطبية في كافة مناطق القطاع.