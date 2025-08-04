حماس: اغتيالات الاحتلال لن تفت عضد مقاومة الضفة

شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن سياسة اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للمقاومين في الضفة الغربية "لن يفت في عضد المقاومة وأحرار الضفة الأبية".

وقالت حركة "حماس" في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الإثنين، إن الاحتلال يواصل محاولات بائسة لاستهداف المقاومة في الضفة، عبر اغتيالاته واعتقالاته وتصعيد إرهابه وجرائمه النازية.

ونوهت إلى أن قوات الاحتلال تنفذ جرائمها جنبًا إلى جنب مع قطعان المستوطنين المدججة بالسلاح؛ "والتي تزيد تسليحا يوما بعد يوم برعاية الوزير المتطرف إيتمار بن غفير".

ونعت "حماس" الشهيد يوسف العامر؛ والذي اغتالته قوات الاحتلال فجر اليوم في بلدة قباطية قرب جنين. مؤكدة: "اغتيال المقاومين في الضفة الغربية لن يزيد شبابها الثائر إلا مزيداً من الإصرار على المواجهة والتصدي".

ودعت الحركة، الشعب الفلسطيني "الحر الأبي" في عموم الضفة الغربية، لاحتضان المقاومين وأن يكونوا عوناً وسنداً لهم. مطالبة شباب الضفة الثائرة بتصعيد مقاومتهم وتصديهم للمحتل النازي وقطعان مستوطنيه.